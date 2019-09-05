طاقم تحكيم سعودي يُدير مباراة سريلانكا وتركمانستان
في التصفيات الآسيوية المشتركة

طاقم تحكيم سعودي يُدير مباراة سريلانكا وتركمانستان

2019/09/05
الساعة 3:35 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تكليف طاقم تحكيم دولي سعودي لقيادة مباراة منتخبي سريلانكا وتركمانستان اليوم.

وأشار الاتحاد السعودي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن حكم الساحة محمد الهويش سيُدير مباراة سريلانكا وتركمانستان، وسيكون فهد العمر مساعداً أول، وهشام الرفاعي مساعداً ثانياً، وشكري الحنفوش حكمًا رابعًا.

ومن المقرر أن يواجه منتخب سريلانكا الأول لكرة القدم نظيره تركمانستان على استاد مضمار كولومبو في كولومبو، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



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