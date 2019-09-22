طاقم تحكيم سعودي يُدير مباراة في الدوري الكويتي
ضمن منافسات الجولة الثانية

طاقم تحكيم سعودي يُدير مباراة في الدوري الكويتي

2019/09/22
الساعة 7:29 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن تكليف طاقم تحكيم دولي سعودي لقيادة مباراة ضمن منافسات الدوري الكويتي الممتاز.

وأشار الاتحاد السعودي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن حكم الساحة سلطان الحربي سيُدير مباراة الساحل والتضامن، وسيكون معه فيصل البلوي مساعدًا لحكم الفيديو، وتمنى لهما التوفيق.

ويلعب الساحل والتضامن، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الكويتي لكرة القدم، ويدخل الفريقان المباراة بهدف تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الكويتي الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل التضامن الترتيب بدون نقاط.


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