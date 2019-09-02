طالبة حفر الباطن في رسالة شكر عبر “المواطن”: فرحتي تمت

المواطن - فواز الأسلمي

قدمت طالبة في حفر الباطن، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسمو محافظ حفر الباطن الذي لم يقصر معها، وإلى كل من دعمها حتى تعود إلى الدراسة ثانية بعد توجيه إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن قادة المدارس بالمحافظة باستمرار دراسة أبناء القبائل النازحة.

وقالت الطالبة في رسالة عبر “المواطن“: إن فرحتها تمت بالدراسة التي ستباشرها من يوم غد الثلاثاء، مشددة على أن والدتها سعودية وهي من مواليد المملكة، مقدمة شكرها إلى “المواطن” على وقوفها مع المواطنين في كل حدث.

وفي وقت سابق اليوم، وجهت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن قادة المدارس بالمحافظة باستمرار دراسة أبناء القبائل النازحة، وذلك في رسالة جاء فيها: “أختي قائدة المدرسة.. وفقها الله، السلام عليكم.. بناء على توجيهات الوزارة نفيدكم باستمرار دراسة الطلاب الوافدين والمقيمين المنتهية إقاماتهم بالمدارس حتى نهاية العام الحالي وفق الآلية السابقة، مع مطالبة أصحاب التأشيرات من اليمنيين والسوريين بالتمديد للعام الحالي. والله يحفظكم ويرعاكم”.