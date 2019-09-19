طبيب #النصر يعطي الضوء الأخضر للشهري

المواطن - محمد سمعه

أعطى الجهاز الطبي لنادي النصر، الضوء الأخضر للاعبين يحيى الشهري ومختار علي للعودة إلى تدريبات العالمي وذلك بعد غيابهما في الفترة الأخيرة للإصابة.

ويُذكر أن يحيى الشهري كان غاب عن مباراة النصر والسد القطري في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث انتهت المباراة بفوز السد بثلاثية مقابل هدف وتأهله لدور الأربعة.

وأعلنت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، عن تكفلها بجميع تذاكر مباراة النصر والحزم في الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الحساب الرسمي لنادي النصر: إن إدارة العالمي قررت التكفل بجميع تذاكر مباراة الحزم تقديرًا لدور جماهير أصفر العاصمة في دعم الفريق ومساندته خلال الفترة الأخيرة.

ويذكر أن مباراة النصر والحزم ستُقام غدًا الجمعة.

وكان بندر الرزيحان نجم الهلال السابق قال قبل مباراة النصر والسد في جولة الإياب: أتوقع تأهل السد وخروج النصر؛ لأن مباراة الذهاب كانت الأفضلية مُقسمة كل فريق تفوق في شوط.

وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، صفوان السويكت، عن استيائه من مستوى التحكيم الآسيوي، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم ضد السد الاثنين الماضي.

وحرص السويكت على شكر اللاعبين والجهاز الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “الحمد لله على كل حال، شكرًا للاعبين وللجهاز الفني والإداري على ما قدموه”.