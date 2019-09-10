طرح تذاكر مباراة #الأهلي ضد #الوحدة
ضمن منافسات الجولة الثالثة

طرح تذاكر مباراة #الأهلي ضد #الوحدة

2019/09/10
الساعة 7:17 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلنت منصة مكاني المخصصة لبيع تذاكر المباريات إلكترونيًا، عن طرح تذاكر مباراة الأهلي ضد الوحدة المقرر إقامتها، مساء يوم السبت المقبل.

وأشارت منصة مكاني عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى بدء بيع تذاكر مباراة الأهلي ضد الوحدة إلكترونيًا، اليوم الثلاثاء.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الوحدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يقع الوحدة في المركز الـ14 بدون نقاط.


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