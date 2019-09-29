طرح تذاكر مباراة الاتحاد ضد التعاون

المواطن - مروة نبيل

أعلنت منصة مكاني، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن بدء بيع تذاكر مباراة الاتحاد ضد التعاون اليوم.

ويلعب الاتحاد ضد التعاون على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة المؤجلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم العميد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والفوز في مباراة الاتحاد ضد التعاون المقبلة، فيما يطمح سكري القصيم في حصد الثلاث نقاط ومصالحة جماهيره بعد تراجع النتائج.

وقبل مباراة الاتحاد ضد التعاون المؤجلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، فيما يقع سكري القصيم في المركز الـ13 بـ4 نقاط.