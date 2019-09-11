طرح تذاكر مباراة #النصر والشباب في 3 منافذ

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن طرح تذاكر مباراة النصر والشباب المقبلة، مساء اليوم الأربعاء.

وأوضح حساب العالمي الرسمي، أن تذاكر مباراة النصر والشباب ستكون متوافرة يومي الأربعاء والخميس من الساعة الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساء، عبر 3 منافذ، وهي استاد الملك فهد الدولي، ملعب الملز، ومتجر نادي النصر في الرياض.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة النصر والشباب المقرر إقامتها، يوم الجمعة المقبل، على استاد الملك فهد الدولي، كالتالي؛ 20 ريالًا الأفراد والعائلات، 1500 ريال المنصة الفضية، و2000 ريال المنصة الذهبية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، فيما يقع الشباب في المركز الخامس برصيد 4 نقاط.