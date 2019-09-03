المواطن - الرياض

ردت وزارة التجارة والاستثمار على استفسار بشأن طريقة إصدار سجل تجاري خاص بمتجر إلكتروني لتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات.

وأوضحت التجارة أنه بالإمكان اختيار النشاط بالطريقة التالية: تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، ثم البيع بالتجزئة عن طريق بيوت تنفيذ طلبات الشراء بالبريد أو عن طريق الإنترنت، وأخيرًا اختيار البيع بالتجزئة عن طريق الإنترنت.

وتابعت في سياق آخر، أنه في حال لم تكن مهنة المتقدم في الأحوال المدنية “موظفًا حكوميًّا”، بإمكانه إصدار سجله التجاري إلكترونيًّا عبر رابط الخدمة: هنا