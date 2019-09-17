طريقة استعادة الرسائل المحذوفة على واتساب

طريقة استعادة الرسائل المحذوفة على واتساب

2019/09/17
الساعة 7:12 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

يعاني بعض مستخدمي تطبيق واتساب من مشاكل عند حذف رسائلهم بضغطة خاطئة، إلا أنه يمكن حل تلك المشكلة بسهولة.

وعرضت شبكة CNBC العربية، مقطع فيديو يوضح خطوات استعادة رسائل واتساب المحذوفة، ويمكن ذلك باتباع الخطوات التالية.

1-إلغاء تثبيت التطبيق من الهاتف.

2-إعادة تثبيت التطبيق باستخدام رقم الهاتف.

3-ستصل رسالة باستعادة الرسائل من نسخة احتياطية.

4-اضغط على خيار “استعادة”.

5-ستلاحظ استعادة الرسائل التي تم حذفها.

يشار إلى أنه لنجاح هذه العملية ينبغي تفعيل خاصية عمل النسخة الاحتياطية بشكل أوتوماتيكي، والتي توفرها إعدادات التطبيق.

في سياق آخر، كشفت صحيفة ألمانية مهتمة بعالم الحواسب، عن حيلة يمكن خلالها استخدام تطبيق واتساب بدون شريحة SIM.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “كومبيوتر بيلد”، يتعين على المستخدم أولًا ربط الهاتف بشبكة WLAN اللاسلكية، وإعادة تثبيت تطبيق واتساب مع إنشاء حساب جديد.

عند تشغيل التطبيق لأول مرة، يسأل عن رقم هاتفه، وهنا يقوم المستخدم باختيار البلد وإدخال رقم الهاتف الأرضي.

عقب ذلك يتم تأكيد الرقم من خلال النقر على زر الاتصال، وعندئذ سوف يرن الهاتف الأرضي، وعند رفع السماعة سوف يسمع المستخدم كودًا بصوت الكمبيوتر يتعين عليه إدخاله.

وبعد ذلك يمكن استعمال التطبيق في التراسل الفوري بدون بطاقة SIM.


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