طريقة استعادة حساب المواطن بعد الحذف

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن عن الإجراء الذي يجب القيام به إذا تم حذف الحساب المسجل لدى البرنامج.

وقالت خدمة المستفيدين ردًّا على استفسار بهذا الخصوص: في حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 60 يومًا من حذف الحساب من خلال الرابط التالي (هنا) عن طريق تسجيل جديد، ثم تفاصيل الطلب، ومن ثم تعبئة البيانات وتقديم الطلب.

وأوضح حساب المواطن أنه إذا كان اسم التابع الذي يرغب في التسجيل كفرد مستقل مضاف مسبقًا من ضمن بيانات التابعين لحساب رب الأسرة، ففي هذه الحالة لا يمكن الإضافة مرة أخرى.

وقال حساب المواطن: إنه يمكن معرفة التابعين المضافين عن طريق (تسجيل دخول، تفاصيل الطلب، بيانات التابعين)، ولمعرفة حالة الأهلية يمكنك ذلك عن طريق (دراسة الأهلية).

وفي سياق متصل كشف حساب المواطن عن طريقة تغيير الآيبان البنكي عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال (تسجيل الدخول، تفاصيل الطلب، بيانات الحساب البنكي)، بشرط أن يكون مرتبطًا باسم مقدم الطلب، ويتم صرف الدعم في حال كان مستحقًّا على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.