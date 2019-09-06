طريقة تُساعد الهلال على حل مشكلته المفاجئة

المواطن - محمد سمعه

تسابق إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، الزمن وذلك لحل مشكلة الشكوى التي ينوي اللاعب البرازيلي جابرييل فرانكو، لاعب نادي كورينثيانز البرازيلي، التقدم بها ضد الإدارة الهلالية، وذلك بعد التراجع عن التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وكان الهلال قبل إتمامه للتعاقد مع جوستافو كويلار لاعب نادي فلامنجو البرازيلي، وضع أنظاره على التعاقد مع اللاعب جابرييل فرانكو لاعب وسط نادي كورينثيانز في حال فشله في ضم كويلار.

وتوجه الناقد الرياضي مساعد العمري بنصيحة لإدارة الهلال قائلًا: اللاعب البرازيلي موقفه قوي، ولو استطاع الهلال أن يحل القضية مع اللاعب بالتراضي فهذه مهارة رائعة.

وأضاف مساعد العمري: من أخبر فرانكو بأن يترك البرازيل ويأتي إلى الإمارات، وهل إذا حدثت مستجدات، يتم إبلاغه بهذه الطريقة، اللاعب موقفه قوي، وقد يُحوّل أنصاف الحقائق إلى أكاذيب كاملة تضر بـ الهلال.

وأكد وكيل أعمال اللاعب البرازيلي جابرييل فرانكو، لاعب نادي كورينثيانز البرازيلي، أن موقف الهلال القانوني تجاه موكله غير سليم قانونيًّا.

وأضاف وكيل فرانكو: الاتفاقية بين اللاعب والهلال ملزمة وموقعة بين الطرفين وبنودها تثبت ذلك.. وفيها كل التفاصيل المالية، اللاعب وصل إلى دبي على أن يسافر إلى الرياض.. ولكن تفاجأ بتراجع الهلال عن الصفقة عبر اتصال هاتفي من ممثل الهلال.

وتابع وكيل نجم كورينثيانز: بعثنا إشعارًا إلى الهلال، ولكن لم يجيبوا على ذلك.. وسنتقدم بشكوى رسمية لحفظ حق اللاعب.