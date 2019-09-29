طريقة حجز 6,447 قطعة أرض في 6 مخططات تتيحها وزارة الإسكان مجانًا

المواطن - الرياض

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج سكني إتاحة الحجز في 6 مخططات سكنية جديدة توفر 6447 قطعة أرض مجانية تتوزع على 4 مناطق.

ويمكن الحجز في المخططات المتاحة من خلال ما يلي:

الدخول على موقع وزارة الإسكان ثم اختيار برنامج سكني ثم المخططات الجديدة عبر الرابط التالي: (هنا).

اختيار اسم المخطط المطلوب الحجز فيه.

تحديد المنطقة التي يقع فيها المخطط.

التأشير على علامة أرض مميزة في حالة الرغبة في الحصول على قطعة أرض مميزة.

الضغط على كلمة بحث.

الانتقال إلى رابط الحجز الإلكتروني لإتمام العلمية.

بعد الضغط على كلمة بحث تظهر المخططات المتاحة إلى جانب بعض المعلومات مثل اسم المخطط، المنطقة، المدينة، عدد القطع المتوفرة في المخطط، إضافة إلى تاريخ الإطلاق.

وكان برنامج سكني أعلن أمس أنه تفعيل الحجز الإلكتروني لـ 6 مخططات جديدة جاري استكمال أعمال التطوير في 3 منها، وبدأ التسليم في الثلاثة الآخرين، إضافة إلى تخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة، وتضمنت المخططات الجديدة مخطط ” مشروع تثليث ” في منطقة عسير توفر 1017 قطعة أرض، وفي منطقة مكة المكرمة مخطط مشروع ” واحة العرضية ” بمحافظة العرضيات، الذي يضم 461 قطعة أرض مجانية، إضافة إلى مخطط ” الرفاة ” ويحتوي على 767 قطعة أرض.

يذكر أن برنامج سكني، التابع لوزارة الإسكان قد خصص 207.296 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة منذ إطلاق البرنامج، منها 50 ألف قطعة مجانية جرى تخصيصها هذا العام، حيث تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق، كما يتيح البرنامج العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين لتشمل بالإضافة إلى الأراضي المجانية، الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.