طقطقة على مدام “نفيخة” عبر وسم بنت مخطوفة بالخرج

المواطن - الخرج

حذر العديد من المواطنين من التغريد عبر وسم بنت مخطوفة بالخرج مؤكدين أن الهدف منه هو بث الرعب في نفوس النساء وتخويفهن من الخروج إلى المدرسة والعمل.

وقال العديد من المواطنين والمواطنات إنه لا صحة لوجود حالة اختطاف لأي فتاة في الخرج خلال الساعات الماضية مؤكدين على ذلك بعدم صدور بيان رسمي من أي جهة عن مباشرة بلاغ عن الاختفاء.

وشدد المواطنون على أن العديد من المغردين في هذا الوسم هو من خارج المملكة خاصة من سوريا وتركيا وقطر في إشارة واضحة إلى دور الخلايا الإلكترونية في تحريك مثل هذه الوسوم التي تبث الرعب في نفوس الناس.

وبيّن عدد من المواطنين من ذوي الخبرة أن أول من غرد بالوسم هي فتاة صاحبة حساب يدعي “نفيخة” وسجل الدخول من إحدى المدن الأمريكية، وبعد ساعات تم حذف الحساب من تويتر.

وطقطق المغردون على مدام نفيخة التي على ما يبدو لم تتحمل السخرية.