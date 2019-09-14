طلاب وطالبات الروضة الثالثة بالشعبين بأحدرفيدة يفترشون الأرض
مساحتها الإجمالية ٣٠٠ متر ولا تكفي أعداد الطلاب

طلاب وطالبات الروضة الثالثة بالشعبين بأحدرفيدة يفترشون الأرض

2019/09/14
الساعة 12:46 مساءً
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المواطن- فهدالقحطاني- أحدرفيدة
طالب عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات بالروضة الثالثة بالشعبين بأحدرفيدة الجهات المسؤولة بمنطقة عسير بإيجاد حل لمعاناة أبنائهم وبناتهم داخل أروقة فصول الروضة التي قالوا إن مساحتها الصغيرة لا تتجاوز 300م مربع ولا تكفي أعداد الطلاب والطالبات .

وقال الأهالي: يجب مراعاة حجم المعاناة التي أرهقت الكادر التعليمي والطلاب والطالبات؛ وذلك لكثافة عدد طلاب المراحل الثلاث التي تم ضمهم للروضة دون مراعاة سعة الفصول الدراسية الضيقة وقلة عددها عوضاً عن عدم توفير المقاعد الدراسية حيث يفترش الطلاب والطالبات الأرضيات في فناء المدرسة.

كذلك أكد الأهالي وجود نقص حاد في الكادر التعليمي، وطالبوا الجهات المسؤولة بسرعة التدخل وتشكيل لجنة للتحقق من ذلك.


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