طلب زواج ينتهي بمأساة.. غرق رجل تقدم للزواج تحت الماء

طلب زواج ينتهي بمأساة.. غرق رجل تقدم للزواج تحت الماء

2019/09/21
الساعة 4:34 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أراد رجل من ولاية لويزيانا الأمريكية، مفاجأة خطيبته، والتقدم للزواج منها بطريقة مبتكرة، فهداه تفكيره إلى أن يكون ذلك من تحت الماء، ولكن للأسف انتهى الأمر بوفاته غرقًا.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، كان “ستيفن ويبر” وخطيبته “كينيشا أنطوان” في عطلة في تنزانيا، ونشرت الفتاة، عبر حسابها على “فيسبوك” مقطع فيديو، يوثق خطيبها أثناء عرضه طلب الزواج منها.

وقالت: “لا توجد كلمات كافية لتكريم روح ستيفن ويبر، للأسف لم يخرج من تحت الماء ليسمع جوابي، كنت سأوافق مليون مرة”.

وفي الفيديو، يمكن رؤية “ويبر”، وهو يسبح تحت الماء، ويُظهر للكاميرا ورقة كُتب عليها بخط اليد: “لا أستطيع أن أحبس أنفاسي مدة كافية أُطلعك فيها عن كل ما أحبه فيكِ، لكن حبي لكِ يزداد يومًا بعد يوم”، وفي الجهة المقابلة كتب: “هل تتزوجيني؟”، وبعد ذلك يقدم لخطيبته خاتم الزفاف الثمين.

وحظي المنشور بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا، وشارك أصدقاء “ويبر”، وعائلته، التعازي على الوفاة المأساوية، ولم يتم تفسير كيفية وقوع الحادث بعد.

رابط الفيديو (هنا).


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