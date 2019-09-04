طهران تقلص التزاماتها في الاتفاق النووي مجددًا

المواطن - متابعة

هددت إيران بتقليص جديد في التزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل منفرد.

وقال التلفزيون الإيراني إن طهران ستعلن خلال ساعات عن تقليص جديد لالتزاماتها في الاتفاق النووي.

وكانت الولايات المتحدة فرضت اليوم عقوبات جديدة على إيران ضمت، 16 كيانًا و10 أفراد كما وضعت 11 سفينة على قائمة سوداء بسبب تورطهم في خرق العقوبات على طهران.

وكشف المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك عن أن شركات وسفنًا عالمية تنقل النفط الإيراني على أنه نفط عراقي.