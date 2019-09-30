طيران ناس يبدأ أولى رحلاته من مطار الأحساء في هذا الموعد

المواطن - الأحساء

نظمت غرفة محافظة الأحساء لقاء مفتوحاً عن إطلاق طيران ناس رحلاتها المباشرة بين الأحساء وجدة، وبين الأحساء والمدينة المنورة لشهر أكتوبر المقبل، بواقع ثلاث رحلات أسبوعية ( الخميس والسبت والأحد)،وتبدأ أولى الرحلات الخميس المقبل.

وناقش مسؤولو طيران ناس خلال اللقاء، تسيير الرحلات الجديدة والمباشرة، ورغبات وطلبات المسافرين، وتوفير خدمات النقل الجوي لكافة أرجاء المملكة، مشيرين إلى مواعيد الرحلات الجديدة، إضافةً إلى جدول الرحلات خلال الفترة من نوفمبر 2019 إلى مارس 2020 الذي سيحدث فيه تغييراً في أحد الأيام، بحيث ستصبح الرحلات أيام الخميس، والسبت، والأربعاء.

وأشاروا إلى أن طيران ناس يتيح إمكانية حجز الرحلات من الأحساء إلى جدة والمدينة المنورة أو العكس، من خلال جميع قنوات ‏الحجز لطيران ناس سواء عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيقه الخاص للهواتف ‏الذكية أو عبر التواصل مع مركز الاتصال على مدار الساعة أو من خلال وكيل السفر.