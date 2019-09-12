طيران ناس يطلق رحلات جديدة ومباشرة بين أبها والمدينة المنورة

المواطن - المدينة المنورة

أعلن طيران ناس، الناقل الوطني السعودي ‏والطيران الاقتصادي الرائد في المملكة، عن تسيير رحلات جديدة ومباشرة بين أبها والمدينة المنورة بواقع 3 رحلات أسبوعية اعتبارًا 27 أكتوبر 2019 خلال أيام (الثلاثاء، الجمعة والسبت).

وأكد طيران ناس أن تسييره لرحلات جديدة ومباشرة بين مطارات المملكة، نابع من مواكبة الناقل الوطني السعودي لطلبات المسافرين، وسعيه إلى توفير خدمات النقل الجوي لكافة أرجاء مدن ومناطق المملكة، وتوفيره خيارات واسعة لضيوفه، ومنحهم إمكانية اختيار الوصول إلى وجهاتهم المفضلة على متن طيران ناس الذي يعتمد استراتيجية توسعية لزيادة عدد رحلاته الداخلية.

وأشار طيران ناس بإمكانية حجز الضيوف المسافرين رحلاتهم بين أبها والمدينة المنورة أو العكس وذلك من خلال جميع قنوات ‏الحجز لطيران ناس الموقع الإلكتروني أو تطبيق طيران ناس للهواتف ‏الذكية أو عبر التواصل مع مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234 أو من خلال وكيل سفرك.

يذكر أن طيران ناس قام مؤخرًا بإطلاق رحلات جديدة ومباشرة من الأحساء إلى كل من جدة والمدينة المنورة بواقع 3 رحلات أسبوعية وذلك ابتداءً من 3 أكتوبر 2019.