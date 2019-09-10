طيران ناس يُسيّر 3 رحلات أسبوعية من مطار الأحساء أكتوبر المقبل

المواطن - الأحساء

تنطلق من الأحساء في أكتوبر المقبل 3 رحلات أسبوعية من مطار الأحساء إلى مطاري المدينة المنورة وجدة، وذلك إنفاذًا لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بزيادة السعة المقعدية وتوسيع الوجهات المحلية والإقليمية لمطارات الشرقية.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا:” إنفاذًا لتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية جرى تسيير رحلات جديدة ومباشرة من مطار الأحساء إلى مطاري المدينة المنورة وجدة، بواقع 3 رحلات أسبوعية خلال أيام “الأحد والخميس والسبت” ابتداء من مطلع أكتوبر المقبل.

وأفاد أن تسيير الرحلات نابع من مواكبة الناقل الوطني السعودي لطلبات المسافرين، وسعيه إلى توفير خدمات النقل الجوي لأرجاء مناطق ومدن المملكة كافة، وتوفيره خيارات واسعة لضيوفه، ومنحهم إمكانية اختيار الوصول إلى وجهاتهم المفضلة على متن طيران ناس، الذي يعتمد استراتيجية توسعية لزيادة عدد رحلاته الداخلية.



وبين أن طيران ناس يثمن الدعم غير المحدود الذي يلقاه قطاع الطيران من القيادة الرشيدة وحرص سمو أمير المنطقة الشرقية على أن تكون مطارات المنطقة نقطة انطلاق إلى وجهات محلية إقليمية ودولية.

يذكر أن طيران ناس سبق أن شغل خطًا ملاحيًا بين مطاري الملك فهد الدولي ومطار حفر الباطن، الذي أسهم في التيسير على المسافرين، وتغطية جزء كبير من الطلب على السعة المقعدية من مختلف محافظات المنطقة، التي دشنها سمو أمير المنطقة الشرقية أثناء زيارة سموه للمحافظة وتدشين عدد من المشروعات التنموية.