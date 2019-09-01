عائض القرني للمعلمين والمعلمات: استودعناكم فلذات أكبادنا

عائض القرني للمعلمين والمعلمات: استودعناكم فلذات أكبادنا

2019/09/01
الساعة 11:36 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وجه الشيخ الدكتور عائض القرني تحيّة إجلال للمعلمين والمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقال القرني: تحيّة إجلال لكم أيها المعلمون الرائعون، وأيتها المعلمات الرائعات، فكل إنجاز نشاهده وكل ريادة نعيشها إنما هي من آثار التعليم ومن ثمار المعرفة، قد استودعناكم فلذات أكبادنا.

وتابع عائض القرني: هيّا إلى عام جديد ملؤه الأمل والتفاؤل والجد والمثابرة.

وأضاف القرني في سياق آخر: لا تُصدّق حُسّادك في همسهم الدنيء الخفي بهمزك ولمزك؛ فإنك لو لم تكن علامة فارقة في سجل النجاح ما سخروا منك امضِ على بركة الله ونجاحاتك تنادي عليهم: {قُل موتوا بغيظكم}، وإن من يريد من حُسّاده الشهادة بتميزه، كمن يطلب من أبي جهل الإشادة بإعجاز القرآن.



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