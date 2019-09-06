عائض القرني: لهذه الأسباب لا تحزن

المواطن - الرياض

تعجب الشيخ الدكتور عائض القرني من الذين يحزنون وقد وعدهم أصدق الصادقين وأرحم الراحمين سبحانه فقال: {فإِنَّ مع الْعُسْر يُسْرًا إِنَّ مع الْعُسر يُسْرًا}.

وقال القرني: لماذا الحزن؟! وقد بشّرك خير الخلق ﷺ وقال: “عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير؛ إن أصابته سرّاء شكر كان خيرًا له، وإن أصابته ضرّاء صبر كان خيرًا له”، لا تحزن.

وأضاف: ما أجمل الصلاة والسلام على النبي ﷺ؛ فهي دليل الإيمان، وبُرهان اليقين، وعنوان المحبة، وسبب الفوز بشفاعته، والشُّرب من حوضه، والوفود تحت لوائه، ومجاورته في الفردوس الأعلى ﷺ، وبها تُفتح الأقفال، ويصلح الحال، ويُشرح البال، ويرضى ذو الجلال، ونُدرك بها أشرف المنال.