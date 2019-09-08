عانى منه النصر.. استثمار اللاعبين بند يُورط الأندية

المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير إخبارية في وقت سابق أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، لم يمانع إعادة بند اللاعب الاستثماري وهو الذي يسمح للأندية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإعارة أو بيع اللاعبين غير المطلوبين من قبل مدربي الأندية.

وعلّق الناقد الرياضي غالب السهلي حول إذا ما كان بند استثمار اللاعبين مفيدًا للأندية فقال: “بند استثمار اللاعبين يُشكل مشكلة كبيرة للأندية، وتواجد لاعبين أجانب غير مرغوب فيهم في قوائم الأندية يُسبب مشكلات فنية وإدارية مثلما حدث مع قضية سيكو سانوجو ونادي الاتحاد”.

وأضاف غالب السهلي: “أنا مندهش من قرار لجنة الاحتراف فهي حددت وجود عدد معين من الأجانب في الدوري السعودي، فلماذا يتم إيجاد بند الاستثمار والذي يُسبب مشكلات، هناك أندية تُحضر لاعبين أجانب ثم لا تستطيع إلغاء هذا العقد بسبب الشروط الجزائية الكبيرة، مثل عقد النيجيري أحمد موسى مع النصر”.

وتابع غالب السهلي: “لماذا لا يكون هناك سقف للاعبين الأجانب، وأتمنى دراسة بند الاستثمار جيدًا وإذا كان من الأنفع إلغاؤه فليتم إلغاؤه”.

بالطبع تُوجد مشكلة لدى النصر ولدى بعض الأندية، حيث إذا لم تستطع التخلص من بعض اللاعبين الأجانب في قائمة الاستثمار فسيبقون في قائمة النادي للشرط الجزائي وبالتالي سيحصلون على رواتبهم دون تقديم القيمة الفنية المنتظرة.

في وقت سابق قال المحامي والمستشار القانوني فهد بارباع: “بند اللاعب الاستثماري، هو سلاح ذو حدين للأندية لأن اللاعب غير السعودي، فور علمه بتحويله إلى قائمة الاستثمار، سيحتج ضد ناديه للفيفا وسيحصل على قيمة الشرط الجزائي في عقده أو سيحصل على باقي مستحقاته المالية من النادي”.