عبدالإله بن عبدالعزيز: المملكة بقيادتها الرشيدة تسير في طريق الخير والنماء

المواطن - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والشعب السعودي النبيل بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة : نحتفل اليوم بيومنا الوطني في ظل قيادة رشيدة تسير في طريق الخير والنماء للوطن والمواطن مقرونة بالحكمة والحزم والعزم لنصرة القضايا العربية والإسلامية من منطلق واجبها العربي والإسلامي وقد أثبتت السياسة السعودية حكمتها وسدادها وحزمها في ظل متغيرات متسارعة تشهدها المنطقة.

وأضاف سموه : في هذا اليوم التاريخي الذي توحدت فيه هذه البلاد المباركة على يد المغفور له -بإذن الله- جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – بدأت ملاحم البناء والرخاء واكتملت ثوابت القيادة والريادة وتوطدت معاني التنمية الشاملة للدولة السعودية.

وقال المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين : نحتفل قيادة وشعباً بهذه المناسبة العظيمة في يوم الوطن التاسع والثمانين الذي يصادف الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام لنقف شاهدين على صروح البناء ومتعاهدين على طموح النماء متذكرين تاريخ التأسيس وملاحم المجد التي وصل بها وطننا إلى مصاف الدول المتقدمة في العالم

فمنذ 89 عاما والإنجازات تملأ سجلات الشرف والإضاءات تنير دروب التشريف وعهداً وراء عهد وأبناء المؤسس البررة الذين حملوا لواء القيادة من بعده يصنعون الأمجاد بنتائج السداد في كل محافل النماء والانتماء في خدمة الإسلام والمسلمين وفي صناعة التنمية.

وفي ختام كلمته سأل المولى جلت قدرته بأن يعيد هذه المناسبة والوطن وولاة أمره بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وشعبه يرفل بالأمن والأمان رافعين هاماتنا بعزة هذا الوطن المجيد.