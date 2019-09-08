عبدالرزاق حمد الله يُنعش تدريبات #النصر

المواطن - مروة نبيل

شارك النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية، مساء اليوم الأحد، ليصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات.

وكان عبدالرزاق حمد الله قد تعرض لإصابة خلال مباراة النصر ضد ضمك، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها عبدالرزاق حمد الله تعرضه لالتواء خفيف في المفصل، وخضع خلال الفترة الماضية لبرنامج علاجي وتأهيلي، قبل أن يعود للمشاركة في تدريبات النصر الجماعية اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.