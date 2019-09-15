عبدالعزيز الفيصل: مهرجان ولي العهد للهجن شهد تنافسًا قويًا

المواطن - محمد سمعه

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم الكبير والمتواصل الذي حظيت به الرياضة السعودية من أجل التطوير وتنظيم الأحداث الكبرى.

وتحدث عبدالعزيز الفيصل في اليوم الختامي لـ مهرجان ولي العهد للهجن قائلًا: تطوير الرياضة السعودية والاهتمام بها لن يكن ليتحقق لولا فضل من الله واهتمام كبير من قيادتنا الرشيدة.

وأضاف عبدالعزيز الفيصل: اليوم نشهد ختام النسخة الثانية من مهرجان ولي العهد للهجن حيث وصل إلى مرحلة كبيرة من الرعاية والاهتمام والمشاركة.

وتابع رئيس هيئة الرياضة: لقد شهدت النسخة الثانية من مهرجان الهجن مشاركة 13 ألفًا و377 مطية تنافست في 439 شوطًا بمشاركة 4080 مالكًا من مُلاك الهجن، مما يعكس قوة المنافسة التي شهدها المهرجان.

وقال عبدالعزيز الفيصل: لقد ارتفع عدد الدول المشاركة في الاتحاد الدولي للهجن إلى 42 دولة من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأستراليا.