عبدالعزيز الفيصل: نريد أن يفخر كل مواطن سعودي بالفعاليات المستضافة

المواطن - محمد سمعه

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة على أن الرياضة وسيلة تواصل مع العالم مضيفًا بأنها رسالة محبة من المملكة إلى العالم.

وتحدث عبدالعزيز الفيصل في المؤتمر الصحافي للكشف عن وقائع نزال الدرعية التاريخي قائلًا: الرياضة هي وسيلة تواصل مع العالم أجمع ورسالة محبّة من المملكة للعالم وخطوة أخرى في سبيل توجّه السعودية لاستقبال العالم في أرضها الخيّرة.

وأضاف عبدالعزيز الفيصل: نريد أن يفخر كل مواطن سعودي بهذه الفعاليات وأن يفخر بالرؤية الطموحة للمملكة وبالجهود التي تقوم بها الهيئات المختلفة ومن ضمنها الهيئة العامة للرياضة.

وتابع الفيصل: قريبًا بإذن الله سنعلن البرنامج الكامل لموسم الدرعية والذي يندرج نزال الدرعية التاريخي من ضمن فعالياته ونحن على ثقة أن ما تم تحضيره للموسم سينال إعجاب الجميع ويُحفزهم على الحضور، ومشاركتنا هذه اللحظات الجميلة والفريدة في السعودية.

ومن المقرر أن تستضيف الدرعية، في السابع من شهر ديسمبر المقبل، النزال التاريخي لبطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، بين حامل اللقب، المكسيكي رويز ومنافسه حامل اللقب السابق، البريطاني جوشوا.