عبدالعزيز الفيصل يبحث خطط عمل رؤساء أندية دوري محمد بن سلمان

عبدالعزيز الفيصل يبحث خطط عمل رؤساء أندية دوري محمد بن سلمان

2019/09/19
الساعة 9:18 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، بجدة اليوم ، رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

واطلع سموه خلال اللقاء على تقارير الأندية وما تم العمل عليه في الفترة الماضية ، إلى جانب الاطلاع على أبرز العوائق التي تواجهها ، مع وضع الحلول المناسبة واللازمة لتفادي تلك العقبات في الفترة المقبلة، بما يسهم في تطوير الأندية السعودية في كافة الجوانب.

وأكد سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في لقائه، بحضور معالي مساعد الرئيس عبدالإله الدلاك ووكلاء الهيئة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس رابطة المحترفين مسلي آل معمر مع رؤساء الأندية، ثقته بالجميع وقدرتهم على تحقيق الأهداف المنشودة، التي من شأنها تفعيل دور الأندية في خدمة رياضة الوطن، مشيراً إلى أن مهمتهم تعد ركيزة أساسية ومهمة في تطوير الرياضة السعودية والارتقاء بها.


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