عبدالعزيز الفيصل يجتمع بالمسؤولين لمناقشة مستجدات تطوير الملاعب

المواطن - مروة نبيل

التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بمديري مكاتب الهيئة والملاعب والمنشآت الرياضية، لمناقشة آخر مستجدات تطوير المنشآت لتكون بيئة جاذبة للجمهور الرياضي.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من اجتماع رئيس مجلس الإدارة مع المسؤولين، للاطلاع على آخر التطورات الخاصة بالمنشآت والملاعب والصعوبات التي تواجه الجمهور.

وكان الفيصل قد كلف مدير مكاتب الهيئة في المناطق والمحافظات بالتواجد خلال مباريات الموسم الرياضي الحالي، ومتابعة الحضور الجماهيري، لحل أي عوائق أو صعوبات تواجه الجماهير أثناء حضورهم في الملاعب؛ لتلافيها بعد ذلك.

يُذكر أن أندية المحترفين تتولى التنظيم والإشراف على مبارياتها خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي 2019/ 2020.