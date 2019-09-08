عبدالعزيز الفيصل يجتمع بالمسؤولين لمناقشة مستجدات تطوير الملاعب
لتكون بيئة جاذبة للجمهور الرياضي

عبدالعزيز الفيصل يجتمع بالمسؤولين لمناقشة مستجدات تطوير الملاعب

2019/09/08
الساعة 8:41 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بمديري مكاتب الهيئة والملاعب والمنشآت الرياضية، لمناقشة آخر مستجدات تطوير المنشآت لتكون بيئة جاذبة للجمهور الرياضي.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من اجتماع رئيس مجلس الإدارة مع المسؤولين، للاطلاع على آخر التطورات الخاصة بالمنشآت والملاعب والصعوبات التي تواجه الجمهور.

وكان الفيصل قد كلف مدير مكاتب الهيئة في المناطق والمحافظات بالتواجد خلال مباريات الموسم الرياضي الحالي، ومتابعة الحضور الجماهيري، لحل أي عوائق أو صعوبات تواجه الجماهير أثناء حضورهم في الملاعب؛ لتلافيها بعد ذلك.

يُذكر أن أندية المحترفين تتولى التنظيم والإشراف على مبارياتها خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي 2019/ 2020.


هل قرأت هذا ؟
  • تطوير الملاعب يحل الأزمات
    •
  • عبدالعزيز الفيصل: هناك مشكلة في ملعب الأمير محمد بن فهد
    •
  • ملعب الأمير محمد بن فهد جاهز لمباراة السعودية ضد مالي
    •
  • المُسن الفائز بسيارة الهيئة العامة للرياضة يوضح سبب بكائه
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :