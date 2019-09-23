عبدالعزيز الفيصل يلتقي إنفانتينو على هامش حفل جوائز الفيفا

المواطن - محمد سمعه

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، بالسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة ميلانو الإيطالية اليوم الاثنين.

وذكر الحساب الرسمي لـ هيئة الرياضة عبر تويتر أن الأمير عبدالعزيز الفيصل وصل إلى إيطاليا لحضور الحفل السنوي لـ جوائز الفيفا.

وسيُقام حفل توزيع جوائز الأفضل من الفيفا في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت إيطاليا.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم 2019، البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، ومدافع هولندا وليفربول الإنجليزي، فيرجيل فان دايك.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم 2019، الإسباني بيب غوارديولا “مانشستر سيتي”، الألماني يورجن كلوب “ليفربول”، والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو “توتنهام هوتسبير”.

وكان سامي الجابر نجم الهلال السابق اعتذر عن حضور حفل توزيع جوائز الأفضل من الفيفا بسبب انشغاله ببعض الأعمال.