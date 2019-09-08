عبدالفتاح آدم يواصل التأهيل
قبل مشاركته في التدريبات

عبدالفتاح آدم يواصل التأهيل

2019/09/09
الساعة 1:13 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالفتاح آدم، برنامجه التأهيلي اللياقي من خلال تدريبات في الصالة الرياضية المغلقة.

وأوشك عبدالفتاح آدم على الانتهاء من برنامجه التأهيلي، ليصبح قريبًا من المشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية.

وكان عبدالفتاح آدم قد تعرض لتمزق في العضلة الأمامية من الدرجة الثالثة، بداية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليغيب عن مباريات النصر المحلية والقارية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


هل قرأت هذا ؟
  • سبب غياب آدم والتمبكتي عن مباراة السعودية والكويت
    •
  • رحيل آدم عن التعاون مرهون بشرط
    •
  • الحذيفي في خطبة الجمعة: الشيطان له مع ابن آدم سبعة أحوال
    •
  • أزمة أحمد آدم الصحية تجبر رامز جلال على إنهاء مقلبه
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم