عبدالفتاح آدم يواصل التأهيل

المواطن - مروة نبيل

واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالفتاح آدم، برنامجه التأهيلي اللياقي من خلال تدريبات في الصالة الرياضية المغلقة.

وأوشك عبدالفتاح آدم على الانتهاء من برنامجه التأهيلي، ليصبح قريبًا من المشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية.

وكان عبدالفتاح آدم قد تعرض لتمزق في العضلة الأمامية من الدرجة الثالثة، بداية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليغيب عن مباريات النصر المحلية والقارية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.