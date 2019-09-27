عبدالفتاح عسيري: فرص #الأهلي كانت أخطر وهذا ما نريده من الموسم

المواطن - محمد سمعه

أوضح اللاعب عبدالفتاح عسيري، لاعب النادي الأهلي، أن فرص الراقي كانت أخطر أمام النصر خلال لقاء الفريقين اليوم، في الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث عسيري بعد نهاية مباراة الأهلي والنصر قائلًا: النصر قدم أداء فنيًّا مقنعًا في الشوط الثاني، لكن فرص الأهلي كانت أخطر، ولم يُحالفنا الحظ في إنهاء المباراة لصالحنا.

وأضاف عسيري: جلسنا كلاعبين مع بعض قبل مباراة الفتح، ونسعى لتحقيق بطولة هذا الموسم والمنافسة على لقب الدوري.

وانتهت مباراة الأهلي والنصر بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن مباريات الجولة الخامسة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان التعادل السلبي، حسم الشوط الأول بين فريقي الأهلي والنصر، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وفي الشوط الثاني استمر الحال كما هو بين الفريقين، دون وجود أي محاولات خطيرة من جانبهما، حتى انتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وأصبح رصيد الأهلي بعد التعادل السلبي 8 نقاط في المركز الثالث، أما نادي النصر فيملك 8 نقاط في المركز الخامس في جدول الترتيب.