المواطن - الرياض

عبر المهندس عبدالله بن سلمان الطيار، رئيس بلدية الروضة، عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة بأمانة مدينة الرياض.

وقال الطيار: “أعتز بالثقة الملكية الغالية والتي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة ديننا ثم وطننا وتحقيق تطلعات ولاة أمرنا”.

وثمن الطيار لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف د. ماجد القصبي ولأمين مدينة الرياض المهندس طارق الفارس دعمهما وتوجيههما وثقتهما، مؤكدًا أن هذه الترقية تعد وسامًا يعتز به، داعيًا الله أن يعينه على أداء عمله وخدمة هذا القطاع الحيوي الهام.