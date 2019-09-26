عبدالله المعيوف: أتحمل خطأ هدف #التعاون

المواطن - محمد سمعه

أكد الحارس عبدالله المعيوف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال على أنه يتحمَّل خطأ هدف التعاون الذي سُجل في مرماه خلال لقاء الفريقين بالأمس في الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث المعيوف قائلًا: أتحمل خطأ هدف التعاون الذي سُجل في الدقيقة الرابعة، وأعدكم بأنني سأطور من أدائي وأتجنب الأخطاء في المباريات المقبلة.

وأضاف عبدالله المعيوف: الفوز على التعاون يعطينا ثقة كبيرة قبل مواجهة السد القطري في دوري أبطال آسيا، ونريد التألق أمام السد للوصول إلى المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا.

وبعد فوز أزرق العاصمة في مباراة الهلال والتعاون، قدم نادي الهلال لجماهيره هديتين قبل مواجهة السد القطري في دوري أبطال آسيا حيث الفوز بأداء فني مقنع على سكري القصيم، بجانب البقاء في صدارة دوري المحترفين.

وسيُغلق أزرق العاصمة ملف مباراة الهلال والتعاون، من أجل فتح ملف مباراة السد القطري التي تُقام يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، حيث يحتضن ملعب جاسم بن حمد في مدينة الدوحة القطرية، مباراة الهلال والسد في الآسيوية.

وكانت مباراة الهلال والتعاون أُقيمت أمس الخميس على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.