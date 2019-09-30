عبدالله عبدالله يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأفغانية

المواطن - متابعة

أعلن عبدالله عبدالله فوزه في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في أفغانستان، حيث كان يتولى الرئيس التنفيذي لأفغانستان، والذي قام بخوض الانتخابات الرئاسية.

وعين الرئيس الفائز بالانتخابات في منصب الرئيس التنفيذي من خلال اتفاق تم التوصل إليه بوساطة من الولايات المتحدة عقب انتخابات الرئاسة في عام 2014 والتي تم التنازع بشأن نتائجها مع منافسه حينئذ أشرف غاني الذي شغل منصب (الرئيس الحالي للبلاد) قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.

وتأتي الانتخابات الأفغانية في مرحلة حرجة، بعد نحو 3 أسابيع من توقف مفاوضات سلام دامت لـ10 أشهر بين الولايات المتحدة وطالبان بعد تنفيذ الأخيرة هجومًا في العاصمة كابول أدى لمقتل 12 شخصًا بينهم جندي أمريكي في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن المنتظر أن يلعب الفائز بالانتخابات دورًا مهمًا في عملية تحقيق السلام مع طالبان والمساعي لإحياء المحادثات بين الولايات المتحدة والمتشددين.

وشهدت الانتخابات إقبال 9 ملايين و600 ألف ناخب أفغاني للتصويت في الانتخابات، من أصل نحو 13 مليون ناخب، بحسب تقارير إعلامية، لكن ثمة مخاوف من عدم مشاركة نسبة كبيرة ممن سجلوا أنفسهم بسبب التهديدات الأمنية.

ويعد الرئيس الحالي أشرف غاني أبرز المرشحين للفوز بالانتخابات الرئاسية الرابعة منذ سقوط حكومة “طالبان” في 2001، يليه الرئيس التنفيذي لحكومة الوحدة عبدالله عبدالله.