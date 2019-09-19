عبدالله عطيف سلاح #الهلال في مواجهة السد

المواطن - محمد سمعه

يُفضل المدرب الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال تجهيز لاعب الوسط عبدالله عطيف للمشاركة أمام نادي السد القطري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا خلال الفترة المقبلة.

وغاب عبدالله عطيف عن مباريات الهلال الأخيرة بسبب الإصابة، مما دفع لوسيسكو لمطالبة إدارة الهلال بضم لاعب وسط يُساند سلمان الفرج، وهو ما كان بالتعاقد مع الكولومبي جوستافو كويلار من صفوف نادي فلامنجو البرازيلي.

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم العماني أحمد الكاف لإدارة مباراة الهلال والسد القطري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن موعد مباراتي الهلال ضد السد القطري ضمن منافسات الدور نصف النهائي، ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري الأبطال 2019، يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر أكتوبر المقبل، على استاد جاسم بن حمد الدولي في الدوحة.

ويحتضن استاد جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال ضد السد في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأبطال 2019، يوم الثلاثاء الموافقة 22 من شهر أكتوبر المقبل.