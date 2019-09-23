عبدالله عطيف يُنعش تدريبات #الهلال

المواطن - مروة نبيل

شارك عبدالله عطيف في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، مساء اليوم الاثنين، وذلك بعدما أنهى برنامجه التأهيلي.

وكان عبدالله عطيف قد أُصيب بتمدد في الرباط الجانبي للركبة، يوم 23 من شهر أغسطس الماضي، وغاب عن مباريات الهلال المحلية والقارية طوال الفترة الماضية، قبل أن يعود للتدريبات الجماعية اليوم.

ومن المتوقع أن يدفع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو بالنجم عبدالله عطيف في مباراة التعاون المقبلة سواء كأساسي أو بديل، لتجهيزه لمواجهة السد القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره التعاون، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.