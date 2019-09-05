عتاب لـ #الاتحاد بعد مشاركة كمارا مع الأخضر

الواطن - محمد سمعه

أشرك المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، اللاعب هارون كمارا في مباراة مالي الودية التي أُقيمت الخميس في الدمام.

وقبل مشاركة هارون كمارا في مباراة مالي، كان ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قال بأن كمارا يحق له المشاركة مع الاتحاد في دوري أبطال آسيا ومع المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية.

علّق الناقد الرياضي أحمد الفهيد على تواجد اللاعب هارون كمارا في مباراة مالي حيث قال: “رئيس اتحاد القدم قال بأنه يحق مشاركة هارون كمارا مع الأخضر في التصفيات الآسيوية، وقرار إشراكه بيد المدرب”.

وأضاف الفهيد: “إذًا هذا يعني أن مشاركته مع نادي الاتحاد في البطولة الآسيوية، كانت قانونية لو حدثت وأن ما فعله المحامي أحمد الأمير صحيح وأن قرار إقالته كان قرارًا خاطئًا”.

وتابع أحمد الفهيد: “هذا يعني أن أحمد الأمير فاهم مش حافظ”.

قرّر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في وقت سابق الاستغناء عن خدمات المستشار القانوني أحمد الأمير والاكتفاء بوجود الإدارة القانونية.

علّق أحمد الأمير على قرار نادي الاتحاد قائلًا عبر حسابه في تويتر: “كل الشكر والتقدير لمجلس إدارة الاتحاد على الفترة التي قضيتها معهم بالعمل بالمجان لخدمة رياضة الوطن، بدون شرط أو قيد، وأتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان”.

وأتى قرار نادي الاتحاد بالاستغناء عن أحمد الأمير، خاصة بسبب أزمة إشراك لاعبي المواليد هارون كمارا وجابر عيسى في قائمة الاتحاد الآسيوية، حيث قال أحمد الأمير بأن تواجدهما في القائمة صحيح قانونيًا، لكن نادي الاتحاد قرر بعد ذلك استبعاد هارون كمارا وجابر عيسى من القائمة تجنبًا للمشاكل.