عثمان الحاج يُعزز صفوف #الفيحاء

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الفيحاء عن تعاقده مع اللاعب التشادي عثمان الحاج مهاجم الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الفيحاء عبر تويتر أن مجلس إدارة النادي برئاسة عبدالله أبانمي نجح في التوقيع مع عثمان الحاج، والذي عانى بسبب عدم اللعب بصورة أساسية مع الأهلي في الموسم الماضي.

وسينضم عثمان الحاج لتدريبات الفيحاء بداية من يوم الثلاثاء الموافق الثالث من سبتمبر الجاري.

ويذكر أن الفيحاء، فاز على نادي الحزم في الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثنائية مقابل هدف يوم الخميس الماضي.

وكان عثمان الحاج انضم إلى الأهلي قادمًا من نادي جدة.