عدد حفارات النفط في أمريكا ينخفض لثالث أسبوع

المواطن - متابعة

خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة لثالث أسبوع على التوالي، بعد أن تباطأت عمليات الحفر لتسعة أشهر متتالية مع قيام منتجين مستقلين بخفض الإنفاق بحوالي 10 في المائة هذا العام.

وفي تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة اليوم الجمعة: إن شركات الحفر أوقفت تشغيل أربعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر ليصل العدد الإجمالي إلى 738، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2017.

وفي نفس الأسبوع من العام الماضي، كان هناك 860 حفارًا نفطيًّا نشطًا في الولايات المتحدة.

وتراجع عدد حفارات النفط، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلًا، على مدار 9 أشهر مع قيام المنتجين والموردين بخفض الميزانيات والعمالة والمستويات المستهدفة للإنتاج، وسط إجماع متزايد للتوقعات على أن أسعار النفط والغاز ستبقى منخفضة لبضع سنوات.