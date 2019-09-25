عرض مرئي وأركان ضيافة في احتفالية عمل الرياض بيوم الوطن

المواطن - الرياض

أقام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، حضرها المدير العام الدكتور يوسف السيالي وعدد كبير من منسوبي ومنسوبات الفرع.

وظهرت الاحتفالية بشكل مبسط ومختصر تخللها كلمة ترحيبية لمدير العلاقات العامة والإعلام بالفرع طارق العبودي، ثم عرض مرئي مختصر تضمن السلام الملكي السعودي ومقولات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب أركانٍ للضيافة.

وعبر الدكتور السيالي عن سعادته بمشاركة فرع عمل وتنمية الرياض في فرحة ذكرى اليوم الوطني وجدد تهنئته للقيادة وللشعب السعودي، مشيراً إلى أن هناك احتفالات أكبر وأشمل ستنظمها الدور والمراكز الإيوائية التابعة للفرع بمشاركة المشمولين بالرعاية من أيتام ومسنين وذوي الإعاقة من الجنسين.