عشرينية تطلب الانفصال عن والدها في حساب المواطن .. والبرنامج يرد

المواطن - الرياض

رد حساب المواطن على طلب مواطنة عشرينية ترغب في الانفصال عن والدها في برنامج حساب المواطن حيث تقيم بعيدًا عنه.

وقالت الفتاة إنها لا يمكن أن تثبت استقلالية المسكن لأنها تقيم مع خالتها وقد غادرت منزل والدها الذي قام بتسجيلها في البرنامج ويحصل على الدعم الخاص بها ولا يعطي لها منه شيئًا ولا ينفق عليها.

وقالت خدمة المستفيدين في البرنامج، بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الاسرة.

ورفض حساب المواطن الاعتداد بإرفاق مستندات تخص خالة المواطنة مشددًا على ضرورة أن تكون المستندات الدالة على الاستقلالية في السكن باسم الشخص الراغب في التسجيل.

وكان حساب المواطن بدأ منذ الساعات الأولى من يوم أمس، العاشر من شهر سبتمبر، إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من الدفعة الـ22.

وبلغت قيمة الدفعة الـ22 من حساب المواطن، 2.6 مليار ريال تم صرفها لـ 12.5 مليون مستفيد وتابعٍ، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر.

وشملت الدفعة 83% من الأسر والأفراد المؤهلين كما تضمنت أكثر من 10 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

من جهة أخرى بدأت عملية التسجيل للدفعة الـ24 استحقاق نوفمبر 2019، حيث يجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويهدف حساب المواطن إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.