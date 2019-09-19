عضو النصر الذهبي يكشف المستور بعد بيان إدارة السويكت الأخير

المواطن - محمد سمعه

كشف سعد آل مغني عضو نادي النصر الذهبي، الكواليس التي حدثت في الفترة الأخيرة قبل إصدار بيان من نادي النصر برئاسة صفوان السويكت باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأعلن نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن اتخاذ مجلس الإدارة برئاسة صفوان السويكت الإجراءات القانونية اللازمة ضد العضو الذهبي سعد بن مغني.

وجاء بيان النصر كالتالي: “تغليبًا للمصلحة العامة بالستر وتحكيم العقل، واحترامًا لشخصه الكريم، وحفاظًا على وحدة الكيان وجماهيره، فقد تحفظت إدارة النصر على نشر ما جرى من قرارات قانونية منذ الرابع من محرم عام 1441هـ”.

وأشار بيان نادي النصر إلى أن تحفظه على القرارات القانونية جاء وفق الصلاحيات الممنوحة لها نظامًا وفق الفقرة (1- ب) من المادة التاسعة من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية بحق العضو الذهبي سعد بن ثابت آل مغني.

تحدث سعد آل مغني لـ برنامج في المرمى قائلًا: تفاجأت من بيان إدارة النادي.. حاولت التواصل معهم دون جدوى، بداية المشكلة مع إدارة النادي عندما تطرقوا في الاجتماعات ضد سعود آل سويلم.

وأضاف آل مغني: عبدالرحمن الحلافي اتهم سعود آل سويلم باتهامات خطيرة أمام أعضاء الشرف وبعض الإعلاميين، تحدثت مع عبدالرحمن الحلافي بشكل شخصي ونصحته بعدم التعرض لسعود آل سويلم .. ومن هنا بدأ الخلاف مع الإدارة الحالية.

وتابع آل مغني: قلت للحلافي سعود آل سويلم سلم النادي بوضع ممتاز ولاعبين مميزين وجهاز فني على مستوى عالٍ لا يحق لك التعرض له، وسلمت مجلس جمهور النصر 10 هدايا أجهزة آيفون من خلال اجتماعي مع الجمهور في مقر النادي وغادرت وفي اليوم التالي كلمني السويكت وقال أنا زعلان منك لأنك قدمت هدايا أكثر مني لأنه قدم ٣ أجهزة هواوي.

وواصل سعد آل مغني حديثه قائلًا: “قلت للسويكت .. أنا أعلنت عن تقديم سيارة سأجعلها سيارتين واحدة أقدمها باسمك في المباراة .. رد علي وقال: أنت تدخلت .. حينها عرفت أن الأمور تطورت لأن الحلافي زعل ولا يرد علي”.

وواصل آل مغني حديثه قائلًا: عبدالرحمن الحلافي قال لي إنني تقدمت بشكوى لهيئة الرياضة ضد أحمد البريكي وطلبت من الهيئة أن تحضره بالقوة الجبرية لأنه حمل النادي ديونًا مالية كبيرة، كتبت تغريدة عن البريكي .. اتصل علي السويكت وقال عليك أن تعتذر مني وطلبت منه أن أرسل لي صيغة الاعتذار .. عندما تلقيت الرسالة انصدمت من الصيغة ورفضت.

وتابع آل مغني: عندما استدعوني للنادي وجدت تقريبًا 15 شخصًا كلهم من عائلة السويكت .. وأحدهم إبراهيم السويكت وقال لي: أنا محامي النادي .. عندما سألته أنه محامي رسمي للنادي قال لا أنا متعاون، كتبت خطابًا للسويكت واعتذرت وتأسفت ووضعت الخطاب في النادي وسلمته للمحامي .. واتصلت بالسويكت ولا رد وأرسلت له رسالة ولا رد .. بعدها تم إصدار البيان الصحفي.

واختتم عضو نادي النصر الذهبي قائلًا: الإدارة الحالية ليس لهم رؤية واضحة .. في النهار الحلافي رئيس السويكت لأنه يعمل في شركته الخاصة كمحامي وفي الليل السويكت رئيس الحلافي في النادي.. إلى الآن لا أعرف من رئيس النادي وكلاهما لا يملكون شخصية قوية، ووعودهم كلها كذب.