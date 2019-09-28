عضو ثانٍ في #النصر يكشف المستور ويُطالب باستقالة الحلافي

المواطن - محمد سمعه

طالب فهد العجلان، العضو الشرفي في نادي النصر، عبدالرحمن الحلافي المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بـ النصر بتنفيذ وعده أو الاستقالة من منصبه.

وكتب فهد العجلان تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: يابو سلمان الحلافي مثل ما سلمناك النادي أوفي بوعدك اللي وعدته لي، أنا وفهد المشيقح وإلا قدّم استقالتك بكرة، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

ويشعر الجمهور النصراوي بالقلق بعد التعادل في مباراة الأهلي والنصر، خاصة أن جمهور أصفر العاصمة يُمني النفس بالمنافسة على لقب الدوري والفوز به للموسم الثاني على التوالي، بعد توديع بطولة دوري أبطال آسيا من دور الثمانية على يد نادي السد القطري.

ولم يقبل الجمهور النصراوي العثرات المتتالية لأصفر العاصمة، خاصة أن الفريق العاصمي ودع دوري أبطال آسيا على يد السد القطري، ثم خسر من الحزم في الجولة الرابعة من الدوري، وتعادل بالأمس مع الأهلي.

وأتت تغريدة فهد العجلان لتكشف كواليس ما يحدث داخل النصر، مثل تصريحات العضو الذهبي سعد آل مغني.

وكشف سعد آل مغني، عضو نادي النصر الذهبي، الكواليس التي حدثت في الفترة الأخيرة قبل إصدار بيان من نادي النصر برئاسة صفوان السويكت باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وتحدث سعد آل مغني لـ برنامج في المرمى قائلًا: تفاجأت من بيان إدارة النادي.. حاولت التواصل معهم دون جدوى، بداية المشكلة مع إدارة النادي عندما تطرقوا في الاجتماعات ضد سعود آل سويلم.

وأضاف آل مغني: عبدالرحمن الحلافي اتهم سعود آل سويلم باتهامات خطيرة أمام أعضاء الشرف وبعض الإعلاميين، تحدثت مع عبدالرحمن الحلافي بشكل شخصي ونصحته بعدم التعرض لسعود آل سويلم.. ومن هنا بدأ الخلاف مع الإدارة الحالية.

وتابع آل مغني: قلت للحلافي سعود آل سويلم سلم النادي بوضع ممتاز ولاعبين مميزين وجهاز فني على مستوى عالٍ لا يحق لك التعرض له، وسلمت مجلس جمهور النصر 10 هدايا أجهزة آيفون من خلال اجتماعي مع الجمهور في مقر النادي وغادرت وفي اليوم التالي كلمني السويكت وقال أنا زعلان منك لأنك قدمت هدايا أكثر مني لأنه قدم ٣ أجهزة هواوي.

وواصل سعد آل مغني حديثه قائلًا: “قلت للسويكت.. أنا أعلنت عن تقديم سيارة سأجعلها سيارتين واحدة أقدمها باسمك في المباراة.. رد علي وقال: أنت تدخلت.. حينها عرفت أن الأمور تطورت؛ لأن الحلافي زعل ولا يرد علي”.

وواصل آل مغني حديثه قائلًا: عبدالرحمن الحلافي قال لي إنني تقدمت بشكوى لهيئة الرياضة ضد أحمد البريكي وطلبت من الهيئة أن تحضره بالقوة الجبرية؛ لأنه حمل النادي ديونًا مالية كبيرة، كتبت تغريدة عن البريكي.. اتصل علي السويكت وقال: عليك أن تعتذر مني وطلبت منه أن أرسل لي صيغة الاعتذار.. عندما تلقيت الرسالة انصدمت من الصيغة ورفضت.