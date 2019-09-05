عقد ميسي مع برشلونة يسمح برحيله فجأة

المواطن - مروة نبيل

أكد تقرير صحافي، اليوم الخميس، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي يُمكنه فسخ عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مع نهاية أي موسم.

وأوضحت صحيفة “آل باييس” الإسبانية، أن ميسي لن يكون مضطرًا للانتظار حتى صيف 2021، عندما ينتهي عقده الحالي مع برشلونة، حيث يُمكنه فسخ العقد في نهاية كل شهر يونيو.

وسيعتمد فسخ العقد فقط على النجم الأرجنتيني ميسي، الذي سبق وجدد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة 8 مرات منذ 2005، والتي كان آخرها عام 2017.

وأضافت الصحيفة الإسبانية نقلًا عن مصدر من داخل برشلونة: “اتفقنا على منحه القرار حال رغبته في التوقف عن الاستمرار مع الفريق، في نهاية كل موسم.. هكذا اتفق الطرفان”.

وأشارت إلى أن هذا الشرط في العقد، يسمح للأرجنتيني ميسي صاحب الـ32 عامًا، بالرحيل عن برشلونة الإسباني، إذا كان يرغب في اللعب خارج أوروبا، حال رغبته في إنهاء مشواره ببلاده.