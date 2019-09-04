فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران ضمت، 16 كيانًا و10 أفراد كما وضعت 11 سفينة على قائمة سوداء بسبب تورطهم في خرق العقوبات على طهران.

وكشف المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك عن أن شركات وسفنًا عالمية تنقل النفط الإيراني على أنه نفط عراقي.

وتابع هوك إن أمريكا ستواصل حرمان النظام الإيراني من الموارد التي تمكنه من تمويل الإرهاب.

وأضاف أن أي جهة تتعامل مع إيران يجب أن تدرك خطورة العواقب المترتبة على ذلك لافتًا إلى أن هناك عقوبات بحق كل من يشارك في أنشطة تجارية مع الكيانات الإيرانية التي أضيفت للائحة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية.