علم الاستغراب في العدد 517 من المجلة العربية

المواطن - الرياض

ناقشت المجلة العربية العديد من الملفات الثقافية والاجتماعية، ومنها “علم الاستغراب” عبر مجموعة من المحاور، وذلك في عددها الـ517 لشهر أكتوبر 2019م.

وسلّط العدد الجديد الضوء على ماهية الاستغراب، وما دور الجامعات ومراكز البحث العلمي في الوطن العربي من هذا العلم، بالإضافة إلى نشأته ومدى وجود محاولات من العرب والمسلمين لدراسة الغرب وسبب دراسته، وهل يمكن أن يفيد العرب علميًّا؟

كما ناقش العدد الجديد من “العربية” حاجة العرب إلى الاستغراب، والاستقلال المعرفي، وأيضًا أدوار المعلم والمريد في نقد علم الاستغراب، وصراع المعنى والمصطلح والمجال في هذا العلم.

وأجرت المجلة في عددها لشهر أكتوبر حوارًا مع الناقدة الكويتية الدكتورة سعاد العنزي، وذلك في لقاء بعنوان “الثقافة الذكورية المهيمنة ترحب بالمرأة مبدعة لا ناقدة”.

وتحت عنوان “ما العلم الذي لا نضج ولا احترق”، سلطت المجلة الضوء على محاورة الكاتب عبدالله الغذامي لعبدالنبي اصطيف، بالإضافة إلى موضوع آخر بعنوان “مظاهر الأمن اللغوي العربي المدعوم بالقرار السياسي”.

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