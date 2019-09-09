على غرار أزمة سانوجو.. نجم آخر يُهدد #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

وضع مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي كل من البرازيلي جوناس دي سوزا والإيفواري سيكو سانوجو في قائمة اللاعبين الاستثمارين من أجل تسويقهم وبيعهم والاستفادة منهم ماليًا بعد أن خرجوا من حسابات المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.

وبعد أن حوّل الاتحاد سانوجو لقائمة الاستثمار، قام اللاعب الإيفواري بفسخ العقد من تلقاء نفسه، وغادر المملكة دون إذن ومن المنتظر كذلك أن يُقدم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي الاتحاد للمطالبة بالحصول على باقي مستحقاته.

اللاعب جوناس دي سوزا يتواجد أيضًا على قائمة الاستثمار وفي حال لم يحصل الاتحاد منه على موافقة ورقية بتحويله لقائمة الاستثمار فهذا يعني أن اللاعب قد يفسخ عقده من تلقاء نفسه، ويُقدم شكوى إلى الفيفا للمطالبة بباقي المستحقات مما يضع العميد في ورطة.

وربما يتجه الاتحاد إلى فسخ عقد جوناس بنفسه، وعدم تكرار خطأ سانوجو حتى لا يكون الاتحاد مُطالبًا بدفع أي أموال إضافية للاعب جوناس في حال تم فسخ العقد.

كشف بعض من الإعلاميين والنقاد الرياضيين تفاصيل جديدة حول قضية الاتحاد مع سيكو سانوجو حيث قال وليد الفراج: سانوجو يملك تصريحًا للسفر وبذلك استطاع الخروج من السعودية، لأن معظم اللاعبين الأجانب يملكون تأشيرة خروج ودخول إلى المملكة بشكل متعدد.

وقال الناقد الرياضي خالد الشعلان: الفسخ كان من طرف اللاعب سيكو سانوجو وهو تعامل بذكاء وحكمة حتى الآن وذلك للتخلص من وضعه في صفوف العميد.

أما الناقد بندر الرزيحان فقال في السياق ذاته: الاتحاد قال لـ سانوجو بأنه لن يُسجل في كشوفات نادي الاتحاد وسيحول إلى الاستثمار واللاعب وافق ووقع.

وبرأي مختلف تمامًا قال الناقد الرياضي عبد المحسن الجحلان: لاعب الاتحاد سانوجو لم يُوقع على ورقة لاعب الاستثمار مع النادي.

واختتم الناقد الرياضي محمد الغامدي قائلًا في قضية اللاعب سيكو سانوجو: اللاعب سانوجو إن كسب القضية فسيحصل على 76 مليون ريال من الاتحاد.