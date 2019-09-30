على غرار السومة .. #الأهلي يمنع حدوث مشكلة ثانية

المواطن - محمد سمعه

تقدم اللاعب الجزائري يوسف بلايلي لاعب الأهلي بالاعتذار إلى المسؤولين والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعدما أبدى اعتراضه على إخراجه من مباراة النصر في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف بلايلي أن سبب اعتراضه كان حرصه وخوفه على الفريق، مضيفًا أنه أراد تقديم كل ما لديه من أجل فوز الأهلي على النصر.

تقبلت إدارة الأهلي ومدرب الفريق صالح المحمدي اعتذار بلايلي، خاصة أن إنهاء الموضوع سريعًا منع حدوث مشكلة ثانية للأهلي في غضون فترة قليلة على غرار مشكلة عمر السومة مع المدرب السابق للأهلي، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وسبق للسومة أن ألقى قميص الأهلي على الأرض في مباراة الهلال بإياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بسبب عدم رضاه على الأداء الفني لإيفانكوفيتش في إدارة المباريات.

من ناحية أخرى، ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق، النادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال؛ بسبب تأخر تسليم قائمة أسماء المشاركين في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالراقي ضد الفتح.

يذكر أن إدارة الأهلي كانت أقالت المدرب إيفانكوفيتش من تدريب الراقي بعد الخسارة من نادي الوحدة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.