محمد بن سلمان: الاعتداءات التخريبية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة
عمران خان : نقف مع المملكة بكل إمكانياتنا لمواجهة الأعمال التخريبية

محمد بن سلمان: الاعتداءات التخريبية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة

2019/09/19
الساعة 6:24 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الاعتداءات التخريبية التي استهدفت أرامكو، يوم السبت الماضي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة بشكل كامل.
وشدد ولي العهد على ضرورة التصدي لمثل هذه العمليات التخريبية.

بدوره أكد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان أن بلاده تقف مع المملكة لمواجهة الأعمال التخريبية بعد استهداف معملي أرامكو في بقيق وخريص السبت الماضي.

وقال عمران خان بعد لقائه مع ولي العهد: نقف مع السعودية بكل إمكانياتنا في مواجهة الأعمال التخريبية.

وشدد عمران خان على استنكار بلاده الشديد للهجمات التخريبية على أرامكو.


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