عمر خربين: فوز مهم قبل اختبار السد

المواطن - محمد سمعه

أعرب المهاجم السوري عمر خربين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال عن سعادته الكبيرة، بعد فوز فريقه بالأمس على نادي التعاون بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث خربين بعد المباراة قائلًا: الفوز على التعاون يعطي ثقة كبيرة لنجوم الهلال قبل مواجهة نادي السد يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال آسيا، وابحث دائمًا عن تطوير مستواي لأن الهلال يستحق هذا الأمر.

وأضاف خربين: نجحنا في الفوز على التعاون سنُغلق صفحة المباراة ونُركز على مواجهة السد لتحقيق نتيجة إيجابية، لأننا نتمنى الوصول إلى المباراة النهائية والفوز بدوري أبطال آسيا.

وفاز نادي الهلال أمس على نادي التعاون بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل اللاعب البوروندي سيدريك أميسي الهدف الأول للتعاون في شباك نادي الهلال عند حلول الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

واحتاج نادي الهلال بعد ذلك خمس دقائق فقط ليُحرز هدف التعادل عبر اللاعب السوري عمر خربين في الدقيقة التاسعة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والتعاون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف نادي الهلال من محاولاته الهجومية، من أجل إحراز الهدف الثاني، حيث نجح أزرق العاصمة في تسجيل هدف الفوز عبر قدم اللاعب ريان الموسى لاعب التعاون بالخطأ في مرماه بالدقيقة التاسعة والستين.

وأصبح رصيد الهلال بعد الفوز 13 نقطة في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد التعاون عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.